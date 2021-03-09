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مصراوي Masrawy

ليبيا - (ا ش ا)

قال رئيس الحكومة الليبية الموحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إن لم شمل الليبيين والبحث عن كيفية لتفعيل عملية المصالحة، على رأس أولويات حكومته.

وشدد الدبيبة - في كلمته خلال جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة سرت - على ضرورة مشاركة كافة الليبيين في هذه الحكومة، من مختلف المدن والقبائل والأقاليم. وأشار إلى أن هناك العديد من الذين اقترحوا حكومة مصغرة، مضيفا "هذا واقع صحيح"، معربا عن عدم ارتياحه لحكومة بها 26 أو 30 وزيراً، مع وجود إمكانية اختيار 15 أو 17 وزيرا.

ولفت رئيس الحكومة الليبية إلى أن لجنة الدستور تعمل منذ ست أو سبع سنوات ولم تجد أي مخرج، مؤكدا أنه ليست هناك انتخابات بدون دستور، كما توجد مدن غير ممثلة في البرلمان بحكم أن لديها وجهة نظر مخالفة.

وقال الدبيبة: "أهل الجنوب يشتكون من عدم زيارة المسؤولين منذ عدة سنوات، حيث لم يقم أي مسؤول بزيارة مدنهم، ومن حق هؤلاء أن يعيشوا ويروا حياتهم في النظرة الجديدة، ولكن لا يمكن أن يتم هذا في لحظة واحدة كل هذه العملية لابد أن يكون هناك تدريج وهناك خطوات وأسس لابد أن نتفق عليها لوصولنا إلى نقطة بحيث كل شخص يضع ورقة في صندوق عن قناعة".