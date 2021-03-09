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البنك المركزي يلغي ترخيص شركة عون للتمويل لهذا السبب

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البنك المركزي يلغي ترخيص شركة عون للتمويل لهذا السبب البنك المركزي يلغي ترخيص شركة عون للتمويل لهذا السبب
ودعا عملاءها الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعتها في ذلك

البنك المركزي يلغي ترخيص شركة عون للتمويل لهذا السبب

أصدر البنك المركزي السعودي، قراره بتاريخ 20/ 7 / 1442هـ الموافق 4/ 3 /2021م، المتضمن إلغاء ترخيص شركة عون للتمويل الصادر عن البنك لمزاولة أنشطة تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي في المملكة.

وأوضح في بيان له، أن قرار الإلغاء جاء بناءً على كتاب الشركة بتاريخ 29/ 8 / 1441هـ، المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة لغرض التصفية الاختيارية، وبناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة في تاريخ 22/ 1 / 1442هـ الموافق 10/ 9 / 2020م، القاضي بموافقة مالك رأس المال بشأن التصفية الاختيارية للشركة وتعيين محامي التصفية.

ودعا البنك المركزي السعودي جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، يأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي السعودي، وذلك عبر موقع "ساما تهتم" على الإنترنت (www.samacares.sa)، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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