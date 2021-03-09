يدعو البنك العربي الوطني مساهميه الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم ( 26 ) ( الاجتماع الاول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

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1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م

2- التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م

3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م

4- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م

5- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع ( 40 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي ( 00 6مليون ريال ) أي بنسبة 4 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 12/04/2021م . ( مرفق )

6- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . ( مرفق )

7- التصويت على صرف مبلغ ( 4.860.245 ريال ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م

8- التصويت على تعيين (مراجعي) حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث ) والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022 م، وتحديد أتعابهم

9- التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والسبعين ( 71 ) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة .

10- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة تكامل لخدمات الاعمال ( مملوكة للحكومة بالكامل والمشغل الوحيد لمنصة نافذ ) والتي لعضو مجلس الادارة الاستاذ / احمد محمد العمران مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار الاستاذ احمد العمران عضو مجلس ادارة في الشركة وهي عبارة خدمات الاعمال 0( لا يوجد أي مبالغ خلال السنة ) . ( مرفق )

11- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة / صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر وبدون شروط تفضيلية مدة العقد (سنوي ) وقيمة الايجار ( 799.006 ريال) سنوي ينتهي العقد 04/9/2021م يجدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال ) . ( مرفق )

12- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع الجبيل / البلد ،وبدون شروط تفضيلية ، ومدة العقد سنوي قيمة العقد (788.000 ) ريال وينتهي العقد بتاريخ 31/5/2021م . ( مرفق )

13- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون شروط تفضيلية ، ومدة العقد سنوي ، قيمة الايجار (240.000 ريال ) ينتهي العقد في 31/8/2021م . ( مرفق )

14- التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات ) وبدون شروط تفضيلية ومدة العقد سنوي بمبلغ (241.041 ريال ) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد في 20/8/2021م ( مرفق )

15- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون شروط تفضيلية مدة العقد ( 5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال ) ينتهي العقد في 30/4/2023م ويجدد العقد كل سنة . (مرفق )

16- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال ) وبدون شروط تفضيلية ينتهي العقد في 30/6/2021م . ( مرفق )

17- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة ( 2.125 ) الف ريال خلال عام 2020م ويجدد العقد سنويا. ( مرفق )

18- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الخليج للتدريب والتعليم والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات عمالية وبدون شروط تفضيلية بعقد سنوي وقد بلغ مبلغ التعامل مع البنك 28.952 الف ريال خلال عام 2020م ( تعتمد على عدد ونوعية العمالة المقدمة ) . ( مرفق )

19- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوابة الرياض الاقتصادية والتي لمدير شركة العربي الاستثمار الاستاذ / بسام راشد المبارك مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار فرع للبنك في البوابة الاقتصادية وبدون شروط تفضيلية ومدة العقد ( 5 سنوات ) وقيمة الايجار السنوي ( 759.000 ريال ) وينتهي العقد في 30/9/2022م . ( مرفق )

20- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية للخدمات المالية المساندة ( ساند ) والتي لمدير عام التجزئة المصرفية في البنك السيد / فهد عبدالعزيز القاضي –مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس ادارة الشركة وهي عبارة عن استلام وتسليم الاموال يتم التعامل حسب الحاجة وبدون شروط تفضيلية ومدة العقد سنوي ينتهي في 31/10 /2020م ) ويجدد تلقائيا وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة ( 15.890) الف ريال . ( مرفق ) .

21- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة الجبر القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة هشام عبداللطيف الجبر ( مصلحة مباشرة وغير مباشرة ) وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وتخضع للضوابط المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي ( حسب ما هو موضح في التقرير السنوي للبنك عن عام 2020م ) وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل ( 2.027.519 ألف ريال ) لعام 2020 وبدون شروط تفضيلية. (مرفق ).

22- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وبين مجموعة استرا والتي لرئيس مجلس إدارة للبنك العربي ش م ع - الأردن (شريك اجنبي) صبيح المصري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية (يتبع مع المرفقات)