"تقني عسير" و"السودة للتطوير" تعقدان اجتماعًا خاصًّا

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للتنسيق المبكر وإيجاد أرضية مناسبة للتعاون

عقد بمقرّ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، صباح اليوم، اجتماعًا خاصًّا بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، وشركة السودة للتطوير.

جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي.

وفي بداية اللقاء اطّلع مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور سليمان الحفظي، وفد الشركة على معرض مبادرة "المتطوع التقني" التي نفذتها الإدارة بالشراكة مع غرفة العمليات بإمارة عسير، خلال فترة الحجر لكورونا.

ثم اجتمع الوفدان في قاعة التطوير بالإدارة؛ حيث رحب الحفظي بزيارة شركة السودة للتطوير.

واستعرض خلال عرض مرئي تفاصيلَ عن التدريب التقني بالمنطقة، وما يقدمه من خدمات لأبناء المنطقة والمجتمع.

كما تم استعراض الشراكات الاستراتيجية للإدارة مع عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، والتي تهدف لتطوير العمل التقني وإيجاد فرص عمل لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة من بنين وبنات.

ثم استعرض وفد الشركة سير عمل الشركة منذ التأسيس حتى بدء العمل الميداني وأهداف وسياسات الشركة ومستقبل مشروعها السياحي الذي سيقام بمنطقة السودة السياحية.

وأوضح الدكتور سليمان الحفظي أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق المبكر لإيجاد أرضية مناسبة للتعاون بين الطرفين في عدد من المجالات التقنية والمهنية والسياحية والتدريب والتوظيف للخريجين.

كما بيّن أن شركة السودة للتطوير لديها الكثير من الكفاءات التي سيستفيد منه أبناؤنا الخريجون في المستقبل، ويمكن أن يكون التعاون دائمًا وليس لفترة محدودة.