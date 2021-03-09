متحدث الصحة: لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة ولا يوجد أي مانع لأخذ اللقاح

★ ★ ★ ★ ★

عدد من تلقوا اللقاح 1514501 شخص في كافة مناطق المملكة

قال المتحدث الرسمي لوزارة د. محمد العبدالعالي إننا لا نزال نرصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة، ونأمل أن يكون هذا الأمر ناتجاً عن الإجراءات الاحترازية التي تقيدنا بها، مشيراً إلى أهمية إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابًا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 وصل عددهم إلى 1514501 شخص في كافة مناطق المملكة.

وأضاف أنه لا يوجد أي مانع لأخذ اللقاح، منوهاً أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح لا تمنع أخذ اللقاح، وكذلك الحال للمرضعات فالإرضاع لا يمنع من أخذ اللقاح.

وأبان أن زراعة الأعضاء ونقص المناعة لأي سبب والسرطان لا تمنع أخذ اللقاح، ناصحاً باستشارة طبيبك لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن هناك فئتين ليست مستثنتين أو مستبعدتين بشكل دائم من أخذ اللقاح، وهما الحوامل والأطفال وإنما هذا الأمر مؤقت ومنوط بنتائج الدراسات التي تتم حالياً والتي قد تخرج بمستجدات في هذا الشأن، فيتم اعتمادها أو قبولها بإذن الله في الوقت الملائم متى ما صدرت فيها أي توصيات جديدة من الأوساط العلمية واللجان العلمية المختصة.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 390 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (380572) حالة، من بينها (2695) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (515) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (371338) حالة بإضافة (306) حالات تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6539) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7878047 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2075068 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28949823 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14076117) فحصًا مخبريًا دقيقًا.لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7878047 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2075068 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28949823 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (14076117) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

من جانبه أكد الأستاذ عبدالرحمن الحسين للمتحدث الرسمي لوزارة التجارة بأنه ولله الجمد وبداية هذا الأسبوع عادت الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي والأنشطة الترفيهية والسينما والمراكز الرياضية، ولمسنا التزامًا بالاحترازات، ونتطلع لاستمرار ذلك، منوهًا إلى أن الرقابة ستكون مشددة على كافة الأنشطة، وموجهة أيضًا لبعض القطاعات التي رصدنا تزايد المخالفات فيها، مثل: "معارض السيارات ومراكز الصيانة والتخفيضات" وغيرها.

وأوضح بأن التجارة" نفذت أكثر من 185 ألف جولة، وأوقعت أكثر من 8000 مخالفة وغرامة فورية على المنشآت التجارية، مشيرًا إلى أن هناك قصتين حصلتا الفترة الماضية نتمنى ألا نشاهدهما أبدًا.

‎- الأولى حدثت في مول شهير بالرياض، أدخل متسوقة مصابة بالفيروس، وتم اكتشاف حالتها من قبل الفرق الرقابية المشتركة من أمانة الرياض والتجارة والدوريات الأمنية، عندما طلب منها تقديم تطبيق "توكلنا" فتم اكتشاف إصابتها وإبعادها مباشرة. وفي اليوم التالي، تم إدخال أحد العاملين وهو "مخالط" لحالة مصابة، وتم على الفور إبعاده وإغلاق المول.

والقصة الثانية حدثت في منشأة كبرى للمفروشات، سمحت بتكدس العملاء خارجها بعد تقديم عروض وتخفيضات سوقت لها عبر أحد المؤثرين على التواصل الاجتماعي، فتدخلت الفرق الرقابية بعد ملاحظة أعداد كبيرة من العملاء في الخارج، وأغلقت المنشأة لتوقف التكدس.

ودعا المنشآت التجارية للتقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم الإخلال بها، وتفعيل "توكلنا"، والحرص على ارتداء العاملين والعملاء للكمامات والتباعد الاجتماعي وغيرها، وسعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده وتكاملاً مع الجهات الحكومية للوقاية وتشجيع أخذ اللقاحات، أطلقنا مبادرة (خذ الخطوة.. وشجعهم لأخذ اللقاح).

وأبان أن هذه المبادرة تأتي إيمانًا بدور المنشآت التجارية، وأنها خط الدفاع الأول في المواجهة وتقليل تبعات الجائحة على المجتمع، والمبادرة تُمكن المتاجر والأسواق والمحال والمطاعم والمقاهي من تقديم خصومات على السلع والمنتجات والخدمات للحاصلين على اللقاحات. وهذه التخفيضات تحفيزية لا تتطلب ترخيصًا أو رسومًا، ولا تحسم مدتها من رصيد المنشأة السنوي.

وقال الحسين إننا رصدنا تفاعل منشآت مع المبادرة في أنشطة متعددة، منها: التجارة الإلكترونية والمقاهي والصالات الرياضية والعطور والتجميل وغيرها.

وجدد دعوة المنشآت التجارية للاستفادة من المبادرة، والقيام بالواجب المجتمعي بتشجيع أخذ اللقاحات وتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وأوضح أنه خلال هذا الأسبوع تم ضبط أكثر من 400 مخالفة لعدم قياس الحرارة للعملاء والموظفين، وأكثر من 200 مخالفة لعدم ارتداء كمامة، وأكثر من 100 مخالفة لعدم تعقيم الأسطح والعربات.

