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الرئيس الأوكراني يكشف "الحل الأفضل" للتعامل مع ارتفاع إصابات كورونا

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الرئيس الأوكراني يكشف "الحل الأفضل" للتعامل مع ارتفاع إصابات كورونا الرئيس الأوكراني يكشف "الحل الأفضل" للتعامل مع ارتفاع إصابات كورونا

مصراوي Masrawy

05:02 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كييف- أ ش أ:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أفضل استجابة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هي التلقيح وليس فرض إغلاق.

وطالب زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، بزيادة وتيرة التلقيح في البلاد، مقترحًا أن يتم توفير فرق متنقلة ومصادر من هيئات أخرى ليس فقط وزارة الصحة، إلى جانب الرد بدقة أكثر على المعلومات الخاطئة التي تخص التلقيح.

وأكد الرئيس الأوكراني أن التلقيح هو الحل لتجنب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بشكل أكثر، مشددًا على ضرورة توفير المزيد من الفرص للمواطنين لتلقي الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خاصة هؤلاء الذين يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.

ولفت وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف الانتباه إلى ضرورة التعاون عن كثب مع رؤساء الإدارات الإقليمية لمكافحة .

من جهته، قال وزير الداخلية أرسين أفاكوف إنه قام بتجهيز 50 فريقًا متنقلًا للمساعدة في عملية التلقيح.

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