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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن الأنشطة الطلابية والاهتمام بالجانب الثقافي

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن الأنشطة الطلابية والاهتمام بالجانب الثقافي وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا بشأن الأنشطة الطلابية والاهتمام بالجانب الثقافي

مصراوي Masrawy

04:58 م الثلاثاء 09 مارس 2021


كتب- مصراوي:
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، تضمن تفعيل الاهتمام بالجانب الثقافي للطلاب وتنمية الهوية والروح الوطنية والتراث.

وذكر بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن التقرير أشار إلى تنظيم جامعة جنوب الوادى بالغردقة للملتقى الثقافي لطلاب جامعات الصعيد (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، جنوب الوادي) خلال الفترة من 29 مارس الجارى وحتى بداية شهر أبريل القادم، وبرعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ود.يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.

وأوضح التقرير أن الملتقى يناقش عدة موضوعات فكرية وثقافية؛ تتضمن الهوية الوطنية، ودور التراث في تعزيزها وحمايتها، وتعميق الانتماء الوطني، ودور الدولة في تعميق الانتماء لدى شباب الجامعات، وأهمية الخطاب الديني ومساهمته في مواجهة الأفكار المتطرفة وانعكاسه على الأمن القومى، وأنواع الخطاب الديني وخصائصه وضرورة فهم مصطلحاته ومقاصدها، فضلا عن فتح حوار ثقافي عن التحديات التي تواجه الوطن داخليًّا وخارجيًّا، وسبل مواجهتها، وعقد ورش عمل بمشاركة الطلاب، ومناقشة أوراق العمل المقدمة منهم، ويبلغ عدد المشاركين فى الملتقى 130 طالبًا من جامعات جنوب الصعيد بواقع 65 طالبًا، و65 طالبة، إلى جانب 14 مشرفًا ومشرفة.

وأشار التقرير إلى جامعة جنوب الوادى تحتضن خلال الفترة نفسها من 29 مارس إلى بداية أبريل المهرجان الثالث عشر لكرة السرعة أيضا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر، والدكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي؛ لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والعربية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الجامعات العربية، والمجلس العربي للأنشطة الطلابية، والاتحاد الرياضي للجامعات، والاتحاد المصري لكرة السرعة، وتجري فعالياته بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، ويشارك فيه 30 جامعة مصرية وعربية، بإجمالى 250 طالبًا وطالبة، وقد أكد التقرير على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المهرجان.

ونوه التقرير التقرير إلى استكمال عدد من الأنشطة الطلابية الأخرى التى يتم تنفيذها عن بعد؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا.

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