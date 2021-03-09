أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

إسرائيل.. الحكم بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي بعد إدانته بالتخابر مع "حزب الله"

Print
إسرائيل.. الحكم بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي بعد إدانته بالتخابر مع "حزب الله" إسرائيل.. الحكم بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي بعد إدانته بالتخابر مع "حزب الله"

جي بي سي نيوز:- قضت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن 5 سنوات على مواطن عربي من مدينة أم الفحم شمال إسرائيل بعد تواصله مع ناشطين لحزب الله اللبناني وإدانته بالتخابر مع عميل أجنبي ودعم منظمة إرهابية.

ووفقا للائحة الاتهام فان المواطن العربي (38 عاما) اعترف بالتهم المنسوبة إليه وهي، التخابر مع عميل أجنبي والإعلان عن التضامن مع منظمة إرهابية ودعمها.

وقالت إنه وصف العلاقة التي جمعته بعناصر "حزب الله" الذين تعاون معهم، والحوادث الكثيرة التي ذهب لتصويرها، أو قام بتصويرها بمبادرته الشخصية، من بينها محطة الطاقة الكهربائية في الخضيرة، ومعتقلات ومناطق حدودية في شمال إسرائيل، وقام بتسليمها إلى مشغليه اللبنانيين.

وأقر طاقم القضاة بالإجماع بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات فعلية، بالإضافة الى 12 شهرا مع وقف التنفيذ، وتم سحب رخصة القيادة منه لمدة عام ونصف.

المصدر: "i24news"

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج

السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج

وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

شبكة عيون الإخبارية