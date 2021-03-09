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السودان يستنكر مواصلة الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

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السودان يستنكر مواصلة الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة السودان يستنكر مواصلة الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
حثّ المجتمع الدولي على التحرك الفوري لردع هذه الجرائم

السودان يستنكر مواصلة الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

أعرب السودان عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لمواصلة ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران

جرائمها النكراء باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية بما تمثله من تصعيد خطير وأضرار

بأمن المملكة العربية السعودية وتقويض لاستقرار المنطقة وتحد للقانون الدولي والإنساني والإصرار على مواصلة الحرب وتجاهل

الجهود الدولية التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى حل سياسي أمر لم يعد مقبولاً معه صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك

بشكل فوري وحاسم لردع هذه الجرائم النكراء ووضع حد لها.

وأكد السودان وقوفه مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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