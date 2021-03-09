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الرياض.. "تراحم" والأحوال المدنية تطلقان مبادرة "نأتي إليك"

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لتقديم الخدمات المتنقلة في مقر اللجنة بالعاصمة

الرياض..

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالتعاون مع مكتب الأحوال المدنية في الرياض مبادرة "نأتي إليك" لتقديم الخدمات المتنقلة في مقر اللجنة بالرياض، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 07-08 مارس 2021.

وتأتي هذه المبادرة لدعم مستفيدي "تراحم"، عبر تقديم التسهيلات وتقليل الجهد على الراغبين من الاستفادة بالخدمات التي تقدمها الوكالة، وذلك في مقر اللجنة دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية، وتشمل تلك الخدمات: تجديد الهوية الوطنية، استخراج بدل تالف، بدل مفقود، بالإضافة إلى تعديل المهنة والمؤهل.

وأوضح الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي بأن اللجنة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تيسير وتسهيل إيصال الخدمات للمستفيدين عبر عدد من المبادرات التي تقدمها، وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بالإضافة إلى عملها على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والتي على إثرها سيتمكن المستفيدون التقديم إلكترونياً على برامج وخدمات "تراحم" دون تكبدهم العناء بمراجعة اللجان الفرعية.

وأضاف البطي أن "تراحم" دعمت أكثر من 11,580 مستفيداً ومستفيدة ما بين سجناء وأسر سجناء ومفرج عنهم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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