"انتهاك لسيادة المملكة"..إسبانيا تدين الهجمات على مناطق بالسعودية

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مصراوي Masrawy

القاهرة- أ ش أ:

أدانت الحكومة الإسبانية الهجمات المتكررة، التي أعلنت مليشيات الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، والتي تضررت منها مؤخرًا عدة تجمعات سكانية في السعودية.

وأكدت في بيان صحفي وزعته سفارة إسبانيا بالقاهرة، الثلاثاء، أن هذه الهجمات عرضت حياة المدنيين للخطر، فضلا عن أنها تعد انتهاكا لسيادة المملكة، وتهديدا للأمن الإقليمي.

وطالبت إسبانيا بالاحترام التام للقانون الإنساني وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار حتى تتوصل أطراف النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة، لاتفاق على حل سياسي لوضع حد للمواجهات التي تسببت في سقوط العديد من الضحايا وتدهور الوضع الإنساني.