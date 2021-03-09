أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بداية من "الإعدادية".. : الطالب سيدرس لغة ثانية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية

Print
بداية من "الإعدادية".. الحكومة: الطالب سيدرس لغة ثانية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية بداية من "الإعدادية".. : الطالب سيدرس لغة ثانية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية

مصراوي Masrawy

04:31 م الثلاثاء 09 مارس 2021


كتب- نشأت علي:
قالت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم، إن الطالب سيدرس بداية من المرحلة الإعدادية لغة ثانية اختيارية؛ بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية.

وأضافت شلبي، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن دراسة اللغة الثانية ستكون بنفس المستوى بين جميع اللغات؛ لتجنب ما كان يحدث سابقًا، فطلبة اللألماني كانوا يدرسون مناهج قصيرة، وتأتي الامتحانات سهلة؛ الأمر الذي أثّر على الإقبال على دراسة اللغات الأخرى، وبالتالي سيتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى.

وتابعت مدير مركز تطوير المناهج بالتربية والتعليم: لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة إلى اللغة الفرنسية؛ فجميع المصادر الموجودة على البنك باللغتَين العربية والإنجليزية، أما الفرنسية فقليلة، ولا يوجد خبراء للإشراف عليها؛ خصوصًا أن المصادر تحتاج إلى متابعة مستمرة.

وقالت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، إنه يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين وتحفيزهم والتأكد من استمرارهم بالمتابعة والتقييم.

وأضافت شاهين: "هناك 3 مشكلات تواجهنا؛ وهي المتابعة واستمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم والتحفيز، ونقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم حاليًّا دراسة زيادة المدة أو الإبقاء عليها كما هي".

وطالبت إلهام أحمد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم، بألا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية على المدرسين فقط، ولا بد أن يشمل خبراء لوضع الامتحانات، قائلةً: نضطر إلى إحضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية، بالإضافة إلى حاجتنا إلى تدريب مدرسي العلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد".

وعلقت الدكتورة نرمين النعماني، منسق التعاون الدولي بوزارة التعليم، قائلة إن قيمة الاتفاقية مليون و500 ألف يورو، ولا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة؛ حتى لا نؤثر على الهدف من الاتفاقية وهو تأهيل المعلمين، مضيفةً: "سنقوم بتدريب معلمين على كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

شبكة عيون الإخبارية