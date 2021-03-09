"تعليم النواب": قرار بإعفاء أُسر الشهداء من مصروفات المدارس الخاصة.. قريبًا

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مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، إنهم بصدد إصدار توصية بتفعيل قرار يلزم المدارس الخاصة بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات، أو يكون هناك تخفيض كبير على تلك الرسوم.

وأضاف هاشم، خلال اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان، اليوم الثلاثاء: سنعد تقريرًا بذلك ونرفعه إلى رئيس "النواب" المستشار حنفي جبالي؛ تمهيدًا لتقديمه إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وهو أمر حتمي ولا بد منه.

وتابع رئيس "تعليم النواب": حينما كنا نسافر إلى مؤتمرات أو فعاليات في سيناء والعريش، كان أسود القوات المسلحة يتولون متابعتنا وتأمين مسارنا، لكي نصل آمنين سالمين، وأرى أن أقل واجب أن نضع أولادهم في أعيننا وتسهيل التحاقهم بالمسار التعليمي بتسهيلات تتلاءم مع ما قدمه أهاليهم من ضريبة الدم.

جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية؛ بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الاتفاقية بحضور ممثلي الحكومة في الاجتماع، وستعد تقريرًا بشأنها للعرض على المجلس.