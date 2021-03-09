أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

Print
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

جي بي سي نيوز :- أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية خبراً عاجلاً أفادت فيه بإصابة رئيس النظام السوري وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، مضيفة "أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

وذكر بيان للرئاسة السورية أن "الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة".

وقال البيان إن الأسد وزوجته "بصحة جيدة وحالتهما مستقرة" ، وفق "العربية" .

وأكد أنهما "سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

يشار إلى أن الإعلان عن الإصابة تأتي بعد أسابيع من تقارير عن صفقة اللقاحات التي تلقاها النظام من إسرائيل مقابل الإفراج عن إسرائيلية كانت حاولت الدخول إلى سوريا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج

السفير السوري ينفي نقل الأسد إلى موسكو للعلاج

وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

وزير لبناني يتلقى ضمانات خلال زيارته دمشق بعودة آمنة للنازحين السوريين

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

ماس: التقدم في التسوية السورية غير كاف

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

فتاة فقدت والدتها بحادثة السلط توجه لها رسالة : جبتلك هدية عيد الام وبكره رح تندفني

شبكة عيون الإخبارية