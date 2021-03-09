القوى العاملة: تحصيل 885 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري "السيد.ع.ع" والذي كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، بلغت إجمالي المستحقات 211 ألفا و668 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 884 ألفا و772 جنيها مصرياً تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم السير في قضية عمالية للعامل ضد الشركة وتم الحكم فيها لصالحه وتم الحصول على مستحقاته كامله، بعدها تقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي نظرا لانتهاء إقامته، وتم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وجار المتابعة لحين الحصول على تأشيرة خروج والعودة إلى أرض الوطن.