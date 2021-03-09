أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاحات التطعيم ضد كورونا .. وكيف نضمن تحقيق أقصى فاعليه لها ؟ -
8 الصبح - "هي و هو" الواجبات المنزلية وكيف يتم توزيعها بين الزوجين بطرق لا تتسبب في المشاكل الأسرية؟ -
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020 -
البنك السعودي البريطاني يُعلن اكتمال اندماج بنكَي ساب والأول -
آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
برعاية فيصل بن سلمان.. إنشاء معمل البنك العربي الأكاديمي -
الداخلية: ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة و600 محل مخالف في يوم واحد -
اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم -
وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون المحطة الوسيطة للمخلفات بالبراجيل -
غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوى العاملة: تحصيل 885 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

Print
القوى العاملة: تحصيل 885 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض القوى العاملة: تحصيل 885 ألف جنيه مستحقات مصري بالرياض

مصراوي Masrawy

04:19 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، في تسوية المستحقات المالية المتأخرة للعامل المصري "السيد.ع.ع" والذي كان يعمل بإحدى الشركات المحدودة بالرياض.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، بلغت إجمالي المستحقات 211 ألفا و668 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 884 ألفا و772 جنيها مصرياً تقريبا.

وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور مستحقات لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير، تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه لتعذر التسوية الودية مع إدارة الشركة تم السير في قضية عمالية للعامل ضد الشركة وتم الحكم فيها لصالحه وتم الحصول على مستحقاته كامله، بعدها تقدم بطلب للحصول على تأشيرة خروج نهائي نظرا لانتهاء إقامته، وتم مخاطبة مكتب العمل لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل، وجار المتابعة لحين الحصول على تأشيرة خروج والعودة إلى أرض الوطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

"سعود الطبية" تكشف عدد الوصفات العلاجية المصروفة في 2020

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

غدا.. بدء تسليم 1464 شقة للحاجزين بمشروع "سكن مصر" بمدينة أكتوبر الجديدة

السعودية تلغي نظام الكفيل المطبق منذ سنوات

السعودية تلغي نظام الكفيل المطبق منذ سنوات

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

شبكة عيون الإخبارية