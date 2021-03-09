تشريعية النواب توافق على ٤ اتفاقيات دولية.. تعرف عليها

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مصراوي Masrawy

نشأت علي

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إيهاب الطماوي، على طريقة إقرار 4 اتفاقيات دولية، من حيث مطابقتها للدستور والقانون.

وشملت الاتفاقيات قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/ 7/2018 و8/12/ 2018 ، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الموقعة في الكويت.

وضمت الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه البحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت.

ووافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديمسبر 2020، فضلًا عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.