أمير الشرقية يستقبل سفير اليابان بمناسبة بدء فترة عمله في المملكة

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أكد متانة العلاقة بين السعودية واليابان

‬ استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير اليابان لدى المملكة السيد فوميو إيواي، بمناسبة بدء فترة عمله في المملكة والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

ونوّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمتانة العلاقات بين المملكة واليابان وحجم التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه عبّر السفير الياباني لدى المملكة عن الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.