أخبار عاجلة

8 الصبح - محمد علاء الدين : بحب أدخل مع زوجتي المطبخ أساعدها و هاستمرعلى كده حتى بعد إنجاب الأطفال -
8 الصبح - أحمد وهاجر: متجوزين من 10 سنين ولما تبقى في الشغل بحضرالأكل واغسل المواعين وبحب اساعدها -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 14/3/2021 -
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس" -
اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار -
تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير -
جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 -
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
​قبل حلول الصيف.. اعمل صيانة للتكييف في 4 خطوات لتجنب زيادة الفاتورة -
وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لتبقى" توصي بضبط ضغط الهواء في إطارات المركبة

Print
"لتبقى" توصي بضبط ضغط الهواء في إطارات المركبة "لتبقى" توصي بضبط ضغط الهواء في إطارات المركبة
الحملة أكدت أن هذه الخطوة تقلل من استهلاك الوقود

أوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" بمراعاة بعض العوامل التي لها تأثير مباشر على سلامة أداء الإطار في المركبة وعدم تعرضه للانفجار، ومن هذه العوامل ضغط الهواء في الإطار، والسرعة، والحمل، ودرجة الحرارة، وظروف الاستخدام، وحالة الطريق؛ وهو ما يزيد من عمر الإطار ويحسن مستوى السلامة، كما أنه يقلل من استهلاك الوقود. حيث تقدر الدراسات التي قامت بها عدة شركات للإطارات أن انخفاض الضغط حوالي 30% يؤدي إلى انخفاض الوقود بما يزيد عن 3%.

وقالت الحملة: للمحافظة على الإطار بحالة جيده يجب تجنب زيادة الحمل عن الحد الأقصى الذي يتحمله الإطار، وإتباع الإرشادات الخاصة بضغط الإطار طبقاً للضغط الموصى به من الشركة الصانعة للسيارة والموضح في كتيب السيارة، أو في الملصق الموجود بالسيارة، وعادة ما يكون على حافة الأبواب الأمامية، إضافة إلى تجنب اصطدام الإطار بالأجسام الصلبة كالأرصفة والحجارة، وتجنب الوقوف المفاجئ أو السرعة المفاجئة، والتحقق من ضغط الإطارات بشكل دوري وهي باردة. كما دعت إلى الانتباه لتاريخ إنتاج وصلاحية إطارات السيارات.

وأضافت: أهم أسباب تآكل وتلف الإطار (انخفاض) أو (ارتفاع ضغط) للإطارات عن الموصى به من قبل الشركة الصانعة للسيارات، وزيادة السرعة وتعرض الإطار للصدمات، والتخزين في أماكن رطبة أو جو مرتفع الحرارة، واستخدام مقاس ومواصفات للإطار غير المناسب للسيارة، وعدم مراعاة تحريك السيارة التي تتعرض للتوقف دون الاستخدام باستمرار لمسافات قصيرة بحد أقصى أسبوعين مع ضبط نفخ هواء الإطارات عند ضغط التخزين الموصى به حتى لا تحدث نتوءات للإطارات تؤدي إلى الانفجار.

ويمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خبير اقتصادي: المزادات العقارية الإلكترونية مبدأ للشفافية وتواكب التحول الرقمي

خبير اقتصادي: المزادات العقارية الإلكترونية مبدأ للشفافية وتواكب التحول الرقمي

خبير اقتصادي: المزادات العقارية الإلكترونية مبدأ للشفافية وتواكب التحول الرقمي

خبير اقتصادي: المزادات العقارية الإلكترونية مبدأ للشفافية وتواكب التحول الرقمي

"الوطنية للصحافة": رؤساء تحرير جدد لـ"الأهرام الاقتصادي" و"البروجريه".. وتعلن تشكيلات العموميات

"الوطنية للصحافة": رؤساء تحرير جدد لـ"الأهرام الاقتصادي" و"البروجريه".. وتعلن تشكيلات العموميات

تحركات شعبية في مناطق لبنانية متعددة احتجاجا على التدهور الاقتصادي

تحركات شعبية في مناطق لبنانية متعددة احتجاجا على التدهور الاقتصادي

شبكة عيون الإخبارية