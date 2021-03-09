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"العوهلي" يشكر القيادة على تكليفه رئيسًا لجامعة فيصل

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"العوهلي" يشكر القيادة على تكليفه رئيسًا لجامعة فيصل "العوهلي" يشكر القيادة على تكليفه رئيسًا لجامعة فيصل

رفع الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تكليفه رئيسًا لجامعة الملك فيصل.

كما تَقَدّم بالشكر لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مثمنًا تجديد الثقة الغالية، سائلًا المولى الكريم، العون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والمساهمة في خدمة الوطن العزيز؛ في ظل ما يشهده التعليم في هذا العهد الزاهر، وفي ضوء رؤية المملكة 2030 من تنمية شاملة، وتطوير نوعي في جميع مساراته وتوجهاته.

وحصل الدكتور محمد العوهلي، على الدكتوراه في تخصص الفيزياء النووية، وشَغَل عددًا من المناصب القيادية؛ منها رئيسًا لجامعة الملك فيصل لمدة أربعة أعوام، ووكيلًا لوزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية لمدة عشرة أعوام، ومديرًا لمشروع الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي بالمملكة "آفاق" لمدة عامين، وعضوًا في مجلس إدارة شركة تقنية، ومجلس الإدارة للهيئة الملكية الفكرية.

كما سَبَق أن شغل عددًا من المناصب القيادية واللجان والمشروعات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ورأس وشارك في مجالس الإدارة للعديد من الجامعات.

وهو مؤسس مشارك لمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، وعضو في لجنته الإدارية العليا، وشارك في عدد من اللجان الوطنية للتخطيط لبعض القطاعات الحكومية والخاصة، وأشرَفَ على عدد من رسائل الدكتوراه والماجستير.

وشارك في تأليف أربعة كتب، ونشر أكثر من ٤٣ بحثًا في عدد من المجلات الدورية العلمية المحكمة أو المؤتمرات الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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