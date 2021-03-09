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النفط ترتفع مدفوعة بتركيز المستثمرين على احتمالات تقلص المعروض

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أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتركيز المستثمرين على احتمالات تقلص المعروض النفط ترتفع مدفوعة بتركيز المستثمرين على احتمالات تقلص المعروض
خام برنت صعد إلى 69.13 دولاراً للبرميل

أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتركيز المستثمرين على احتمالات تقلص المعروض

ارتفع النفط إلى 69 دولارًا للبرميل، اليوم (الثلاثاء)، مع تركيز المستثمرين على احتمالات تقلص المعروض؛ بسبب تمديد قيود

الإنتاج التي تفرضها "أوبك +"، وسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

وصعد خام برنت 89 سنتاً، أو 1.3 بالمئة، إلى 69.13 دولارًا بحلول 1200 بتوقيت جرينتش، بعد تداوله عند 67.61 دولارًا

للبرميل، بعد أن وصل إلى 71.38 دولارًا أمس وهو أعلى مستوى له منذ 8 يناير 2020، وفقاً لـ"رويترز".

وزاد غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتًا إلى 65.87 دولارًا ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 أمس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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