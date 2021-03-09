كورونا في فلسطين.. 1828 إصابة جديدة و13 وفاة و1614 حالة تعافٍ

★ ★ ★ ★ ★

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 وفاة، و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1614 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 155 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 39 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.