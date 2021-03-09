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في 4 مناطق.. "الشؤون الإسلامية": إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 7 حالات إصابة بكورونا

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في 4 مناطق.. "الشؤون الإسلامية": إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 7 حالات إصابة بكورونا في 4 مناطق.. "الشؤون الإسلامية": إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بعد ثبوت 7 حالات إصابة بكورونا
مجموع ما تم إغلاقه خلال 30 يومًا.. 243 مسجدًا تم فتح 228 منها بعد الانتهاء من التعقيم

في 4 مناطق..

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، سبعة مساجد مؤقتًا في أربع مناطق، بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 30 يومًا إلى 243 مسجدًا؛ تم فتح 228 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي: اثنان في منطقة الرياض تم رصد حالتين بها، ومسجدان بالمنطقة الشرقية تم رصد حالتين بها، ومسجدان بمنطقة حائل تم رصد حالتين بها، ومسجد واحد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة به.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد؛ اثنان منها بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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