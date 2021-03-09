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مجلس النواب الليبي يستأنف انعقاده لمنح الثقة للحكومة الجديدة

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مجلس النواب الليبي يستأنف انعقاده لمنح الثقة للحكومة الجديدة مجلس النواب الليبي يستأنف انعقاده لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مصراوي Masrawy

02:56 م الثلاثاء 09 مارس 2021

وكالات:

استأنف مجلس النواب الليبي اجتماعه، الثلاثاء،بمدينة سرت وسط ليبيا، في جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة.

ووصل الدبيبة إلى مقر انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة، بعد أن جرى استدعاؤه لعرض أعضاء حكومته على النواب.

وأكد رئيس الوزراء الليبي المُكلف في كلمة أمام مجلس النواب، أنه لم يختر سوى وزيرا واحدا، وأنه اتخذ قرارا باستبعاد أي وزير شارك في الحكومات السابقة‎.

كان مجلس النواب الليبي علّق أمس الاثنين أولى جلساته، وأجل منح الثقة للحكومة ليوم الثلاثاء، وطالب بحضور رئيس الجديدة المكلف لعرض تشكيلته الوزارية المكونة من 27 حقيبة.

وأرجعت رئاسة مجلس النواب تعليق جلسة الاثنين إلى الحاجة لمنح الفرصة لرئيس الوزراء الجديد، عبد الحميد الدبيبة، للرد على اسئلة النواب بشأم الحكومة المقترحة وبرامج عملها.

وحضر جلسة أمس في مدينة سرت 132 من أعضاء مجلس النواب، من أصل 188، وينتظر أن يمنح المجلس الثقة للحكومة الجديدة لإدارة شؤون البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي مقطع سابق نشره المكتب الإعلامي التابع للحكومة الليبية، ناشد الدبيبة، أعضاء المجلس منح الثقة لحكومته كي تتمكن من مباشرة مهامها على الفور، وعدم تأجيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى، ما رأى أنه سيؤدي إلى عرقلة المسار السياسي وصولا إلى إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة.

كما حذر من أن عدم الإسراع في منح الثقة للحكومة الجديدة سيؤدي إلى إطالة عمر الهياكل الحالية، وما يصاحب ذلك من انهيار اقتصادي وترد للأوضاع المعيشية وفقد للسيادة الوطنية.

وحول المصاعب التي واجهته في تشكيل حكومته، أكد الدبيبة أن الأمر لم يكن هينا، ووصفه بأنه كان بمثابة تسلق جبال شاهقة صعبة، لكنه في المحصلة صعود نحو القمة، حسب تعبيره.

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