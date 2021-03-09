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تعلن اعتراض مُسيّرة حوثية صوب مدينة خميس مشيط

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السعودية تعلن اعتراض مُسيّرة حوثية صوب مدينة خميس مشيط تعلن اعتراض مُسيّرة حوثية صوب مدينة خميس مشيط

مصراوي Masrawy

12:24 م الثلاثاء 09 مارس 2021

الرياض- (بي بي سي):

قالت وسائل إعلام سعودية إن قوات التحالف الذي تقوده في اليمن اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها مسلحو حركة أنصار الله الحوثية صوب مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

ومنذ الأحد الماضي، صعد الحوثيون هجماتهم على السعودية، وأعلن التحالف اعتراض وتدمير العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وتقول جماعة أنصار الله الحوثية إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن منذ سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.

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