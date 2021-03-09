"إنفوجرافيك".. ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة

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ضمن عدد من الجولات شملت خمس مناطق استهدفت 32 مصنعًا

أظهرت نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على مصانع الإنارة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة ضبط أكثر من 10 آلاف منتج إنارة مخالف لكفاءة الطاقة.

وشملت الجولات خمس مناطق في المملكة، وهي منطقة الرياض، حيث تم زيارة 19 مصنعًا ومنطقة مكة المكرمة، حيث تم زيارة 3 مصانع بالمنطقة الشرقية حيث تم زيارة 6 مصانع، منطقة القصيم، حيث تم زيارة مصنعين، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة والتي تم فيها زيارة مصنعين، حيث بلغت عدد المصانع المستهدفة من تلك الجولات 32 مصنعًا.

وتم خلال الجولات الميدانية سحب 41 طرازًا للاختبار، حيث تبين أن 26 عينة منها مطابق للمواصفات و15 عينة غير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 10153 منتجًا وحجزه، وتم تحويل 1114 منتجًا للتدوير.

وكانت المنتجات المستهدفة من الجولات الميدانية هي المصابيح المتوهجة، ومصابيح الهالوجين ومصابيح LED، ومصابيح الفلورسنت LFL، وكذلك مصابيح HlD، وكذلك أجهزة التحكم ووحدات الإنارة وإنارة الشوارع، ومصابيح الفلورسنت المضغوطة ذاتية الكبح، وأيضًا الفلورسنت المضغوطة بدون كابح.وزارة الصناعة والثروة المعدنية