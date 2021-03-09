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مصراوي Masrawy



كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،برقية تهنئة إلى الرئيس عبــد الفتــاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ،في نص البرقية: "يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج"

وأردف: "تلك المناسبة الدينية الجليلة، ‏آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييداً وتكريماً لنبيه خاتم ‏المرسلين وتثبيتاً لفؤاده، وتأكيداً لمسيرته فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ‏بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز ‏بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى".

وأكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ‏ويحصنها بالقيم التى يستقيها من سيرة نبى الله صلى الله عليه وسلم، والسير على ‏هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل ‏لأجيالنا الصاعدة، وصولاً إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقاً وأمناً وسلاماً.‏

واختتم المستشار جبالي، برقيته قائلا: "نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وهي ‏ترفُل في ثياب العزة والمنعة، بالغة ما تصبو إليه تحت قيادتكم الرشيدة".