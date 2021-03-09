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نقابة الأطباء تشكر على تكريمه اثنين من أعضائها

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نقابة الأطباء تشكر السيسي على تكريمه اثنين من أعضائها نقابة الأطباء تشكر على تكريمه اثنين من أعضائها

مصراوي Masrawy

02:31 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:
وجهت النقابة العامة للأطباء، الشكر للرئيس عبدالفتاح ، لما قدمه اليوم الثلاثاء من تكريم وتقدير لأبطال من الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة وباء كورونا.

وكرم الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، اثنين من الأطباء: الأول هو الشهيد أحمد ماضى أبو غنيمة، وتسلمت التكريم زوجته نهلة أبو غنيمة وابنتاه، وهو أحد شهداء الأطباء فى جائحة كورونا، أصيب أثناء علاج المصابين وتوفاه الله، وكانت آخر كلماته (وصيتى يالله بناتى اللاتى لم أفرح بهن).

كما كرم السيسي الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى ، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذى أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولي، حيث تحتفل مصر في التاسع من مارس من كل عام بيوم الشهيد، تخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.

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