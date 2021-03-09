"قومي الطفولة": واقعة متحرش المعادي "هتك عرض".. وهذه عقوبتها القانونية

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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفلة لهتك عرض، بعدما استدرجها أحد الأشخاص إلى داخل مبنى عمارة بمنطقة المعادي، وتدخلت إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ رصد الواقعة وحرر محضر بها ، وعلى الفور تم إبلاغ المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها في الواقعة.

كما أكدت "السنباطي" أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق في تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كافة سبل الدعم القانوني والنفسي للطفلة.

ولفتت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الي أن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصري، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداء صارخا وخروج على مبادئ وقيم المجتمع المصري.

ووجهت السنباطي الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة .

وناشدت المواطنين بالتعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال وذلك بالإبلاغ عن أي وقائع تشكل خطراً وانتهاك لحقوق الطفل باعتباره واجبا قانونيا وفق للمادة 98 مكررا من قانون الطفل المصري والتي أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال ألياتها وهي خط نجدة الطفل 16000 وأيضا من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.