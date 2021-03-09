أخبار عاجلة

8 الصبح - محمد علاء الدين : بحب أدخل مع زوجتي المطبخ أساعدها و هاستمرعلى كده حتى بعد إنجاب الأطفال -
8 الصبح - أحمد وهاجر: متجوزين من 10 سنين ولما تبقى في الشغل بحضرالأكل واغسل المواعين وبحب اساعدها -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 14/3/2021 -
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس" -
اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار -
تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير -
جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 -
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
​قبل حلول الصيف.. اعمل صيانة للتكييف في 4 خطوات لتجنب زيادة الفاتورة -
وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

والد ميجان ماركل: السؤال حول لون بشرة آرتشي "أمر غبي"

Print
والد ميجان ماركل: السؤال حول لون بشرة آرتشي "أمر غبي" والد ميجان ماركل: السؤال حول لون بشرة آرتشي "أمر غبي"

مصراوي Masrawy

02:02 م الثلاثاء 09 مارس 2021

لندن- (د ب ا):

وصف والد دوقة ساسكس ميجان السؤال حول لون بشرة حفيده آرتشي "بالسؤال الغبي".

كانت ميجان قالت في حوار مع الاعلامية أوبرا وينفري إنه كانت هناك "مخاوف ومشاورات" بين أفراد العائلة المالكة والأمير هاري، وهو من أصحاب البشرة البيضاء، حول ما سيكون عليه مدى قتامة لون بشرة آرشي عندما يولد.

وقالت أوبرا لاحقا إن الأمير هاري أضاف أن هذه الأحاديث لم تصدر عن الملكة إليزابيث الثانية أو زوجها الأمير فيليب، ولكن لم يكشف عن اسم الشخص الذي تحدث معه بهذا الشأن.

وردا على هذه الادعاءات، قال توماس ماركل اليوم الثلاثاء إنه "لا يعتقد" أن العائلة الملكية البريطانية عنصرية أو الشعب البريطاني عنصري.

وحول لون بشرة آرتشي، قال لشبكة إي تي في "أعتقد وأتمنى أن يكون مجرد سؤال غبي من شخص ما".

وأضاف" يمكن أن يكون الأمر بسيطا، يمكن أن يكون شخصا ما سأل سؤالا غبيا، بدلا من أن تكون نيته عنصرية".

ولم يعلق قصر باكينجهام على هذه المزاعم.

وأضاف توماس، الذي تربطه علاقة مضطربة مع ميجان منذ زفافها على الأمير هاري عام 2018، أن تعليقاتها بشأن صحتها العقلية " مثيرة للقلق".

قال "أحب ابنتي للغاية. ولو كنت علمت أنها تعاني من مشاكل نفسية، كنت سأقف بجانبها".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

شبكة عيون الإخبارية