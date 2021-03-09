والد ميجان ماركل: السؤال حول لون بشرة آرتشي "أمر غبي"

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مصراوي Masrawy

لندن- (د ب ا):

وصف والد دوقة ساسكس ميجان السؤال حول لون بشرة حفيده آرتشي "بالسؤال الغبي".

كانت ميجان قالت في حوار مع الاعلامية أوبرا وينفري إنه كانت هناك "مخاوف ومشاورات" بين أفراد العائلة المالكة والأمير هاري، وهو من أصحاب البشرة البيضاء، حول ما سيكون عليه مدى قتامة لون بشرة آرشي عندما يولد.

وقالت أوبرا لاحقا إن الأمير هاري أضاف أن هذه الأحاديث لم تصدر عن الملكة إليزابيث الثانية أو زوجها الأمير فيليب، ولكن لم يكشف عن اسم الشخص الذي تحدث معه بهذا الشأن.

وردا على هذه الادعاءات، قال توماس ماركل اليوم الثلاثاء إنه "لا يعتقد" أن العائلة الملكية البريطانية عنصرية أو الشعب البريطاني عنصري.

وحول لون بشرة آرتشي، قال لشبكة إي تي في "أعتقد وأتمنى أن يكون مجرد سؤال غبي من شخص ما".

وأضاف" يمكن أن يكون الأمر بسيطا، يمكن أن يكون شخصا ما سأل سؤالا غبيا، بدلا من أن تكون نيته عنصرية".

ولم يعلق قصر باكينجهام على هذه المزاعم.

وأضاف توماس، الذي تربطه علاقة مضطربة مع ميجان منذ زفافها على الأمير هاري عام 2018، أن تعليقاتها بشأن صحتها العقلية " مثيرة للقلق".

قال "أحب ابنتي للغاية. ولو كنت علمت أنها تعاني من مشاكل نفسية، كنت سأقف بجانبها".