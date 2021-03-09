تحذير "كبار العلماء" من "الإخوان" في ندوة افتراضية بجامعة "المؤسس"

★ ★ ★ ★ ★

عبر برنامج "زووم" وبشراكة "الشؤون الإسلامية" و"التعليم" و"أمن الدولة"

افتتح رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، الندوة العلمية الافتراضية تحت عنوان: "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية"؛ بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة؛ وذلك عبر برنامج "زووم".

وأوضح "اليوبي" أن مثل هذه الندوات هي مؤشرات لما حبانا الله به من عرى التمسّك بأحكام هذا الدين القويم والحرص على ثوابتنا العقدية، مؤكداً حرص ولاة الأمر منذ البدايات الأولى للمملكة العربية السعودية على وحدة الصف الوطني، ونبذ الفرقة، وعمق الانتماء لهذه البلاد الطاهرة، من خلال التمسك بأهداب الدين القويم ومبادئ الشريعة السمحة.

وأضاف أن هذا المبدأ الواضح أسسه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وهو هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية، وصار على هذا النهج القويم أبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله جميعاً- وفي هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ازداد حرص الجميع على وحدة الصف والانصياع التام لقيادتنا الرشيدة في سبيل اجتماع كلمتنا على هدي راية التوحيد، للوصول بهذا الشعب الابي إلى بر الأمان.

وقدّم "اليوبي" شكره الجزيل لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وللدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولرئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، على حرصهم على إنجاح هذه الندوة وتحقيق أهدافها المنشودة، والشكر موصول لمن يثرون هذه الندوة بأفكارهم القيمة التي تعزز بيان هيئة كبار العلماء، كما قدم شكره وتقديره لوحدة الوعي الفكري ولعمادة شؤون الطلاب.

أدار الندوة الدكتور مسعود بن محمد القحطاني عميد شؤون الطلاب ومشرف وحدة الوعي الفكري بجامعة الملك عبدالعزيز، بمشاركة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل الباحث بالقضايا والأمن الفكري، والدكتور عمر بن عبدالرحمن العمر، مستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على وحدة التوعية الفكرية.



واستعرضت الندوة بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة، التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية، والحث على الاجتماع ولزوم الجماعة، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل، وحذرت الندوة من فكر وخطر جماعة الإخوان، كما سلطت الضوء على كيفية حماية وطننا وشبابنا من الأفكار المتطرفة والأساليب المستخدمة في استدراج الأفراد من الشباب والفتيات.

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي