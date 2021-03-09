لأول مرة عبر الإنترنت.. الجامعة الأمريكية تقيم اليوم المفتوح لطلاب المدارس المهتمين بالالتحاق بالجامعة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا "اليوم المفتوح" لطلاب المدارس المهتمين بالالتحاق بالجامعة، لأول مرة عبر الإنترنت وذلك لمواجهة التحديات والقيود التي تفرضها جائحة كورونا.

وبحسب بيان الجامعة اليوم، تمكن الطلاب من خلال هذا اليوم المفتوح من التعرف على تخصصات الجامعة والتي تبلغ 40 تخصصا و55 تخصصا فرعيا، والتفاعل عبر الإنترنت مع مجموعة من أعضاء هيئة تدريس الجامعة من الأقسام المختلفة والتعرف على مرافق التعلم بالجامعة.

وشهد اليوم المفتوح أكثر من 1000 زيارة عبر الإنترنت من طلاب وأولياء أمور مصريين وعرب ودوليين في الاجتماعات الخاصة بالكليات المختلفة عبر زووم.