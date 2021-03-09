مقابلة هاري وميجان: والد دوقة ساسكس يستبعد عنصرية العائلة الملكية ببريطانيا

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لندن- (بي بي سي):

قال توماس ماركل، والد ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري، إنه لا يعتقد أن العائلة الملكية في بريطانيا عنصرية.

وجاءت تصريحات توماس ماركل، الذي تربطه علاقة جافة مع ابنته وصلت إلى حد النزاع القضائي، وسط تكهنات أثارتها تصريحات ميغان حول وقوع محادثات داخل العائلة الملكية البريطانية، تساءل خلالها شخص، لم تكشف عن هويته، حول مدى "سواد بشرة طفلها آرتشي".

وفي حديثه إلى قناة ITV، علق توماس ماركل على الواقعة التي ذكرتها ميجان بالقول إنه "يتوقع ويأمل أن يكون ذلك مجرد سؤال غبي من شخص ما".

ولم يعلق أي من أفراد العائلة الملكية على ما ورد في مقابلة دوق ودوقة ساسكس، التي أجرتها الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، وبُثت في المملكة المتحدة مساء أمس.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، أكدت أن من طرح التساؤل حول مدي سواد بشرة طفل الأمير هاري وزوجته لم يكن الملكة إليزابيث الثانية أو زوجها دوق أدنبرة، الأمير فيليب