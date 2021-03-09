"الرعاية الصحية": إنقاذ حياة مريض من إعاقة مدى الحياة بمستشفى حورس بالأقصر

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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فريق الطوارئ بمستشفى حورس التخصصي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر من إنقاذ حياة مريض إثر إصابته بجلطة في المخ وشلل كامل، وذلك خلال الثلاث ساعات الأولى من حدوث الجلطة.

وأشار بيان للهيئة، إلى أن المريض البالغ من العمر 56 عاما، حضر إلى المستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية من أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي فور دخوله، وعليه تم اتخاذ القرار فورًا بإعطاء المريض دواء إذابة الجلطات الدماغية Tissue Plasminogen Activator" TPA"، حيث نجح حقن المريض خلال الـ٣ ساعات الأولى من تشخيص الجلطة وعاد المريض للوعي بشكل كامل، كما عاد الجزء المصاب للحركة مرة أخرى.

وأوضح بيان الهيئة، أن سرعة التشخيص لمثل هذه الحالات واتخاذ القرار الفوري أدى إلى التحسن السريع لحالة المريض مع عدم حدوث أي مضاعفات خطرة، حيث تم إعطاء المريض علاج مذيب الجلطة تحت إشراف الفريق الطبي المؤهل بمستشفى حورس التخصصي والذي يضم د.محمد ذكي رئيس القسم الأمراض العصبية بمستشفى حورس ، د.عمر عثمان أخصائي الأمراض العصبية بالقسم ، وذلك تحت إشراف أ.د إيمان خضر المشرف العام على قسم الأمراض العصبية بالمستشفى وأستاذ الأمراض عصبيه جامعة أسيوط .

وتابع البيان، أن التكلفة الفعلية لإذابة الجلطات الدماغية خارج تغطية التأمين الصحي الشامل تبلغ 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المريض المشار إليه منتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل ولم يسدد سوى 300 جنيه فقط.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى حورس التخصصي صرح طبي كبير يخدم المنتفعين من أبناء محافظة الأقصر بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث يجرى داخلها بها كافة الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة وذات الطابع الخاص، وبكافة التخصصات الطبية والتي تضم جراحات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمي والكبد).

وتابع: تضم المستشفى وحدة للغسيل الكُلوي تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، كما تضم 4 غرف للعمليات و 7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة سواء الكبرى أو المتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، بالإضافة إلى وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي.

واستكمل : تُولي القيادة السياسية منظومة التأمين الصحى الشامل اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة بأعلى معايير الجودة التي تحقق رضاء المنتفعين بشكل عام ومنتفعي إقليم الصعيد بشكل خاص، مؤكدًا أن الجودة هي حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية وفق معايير عالمية، وتابع: هدفنا تأمين المنتفع وسلامته والحصول على الخدمة الصحية والرعاية الطبية في منشآت مطابقة للمعايير العالمية.