شهيد أدى الإسرائيليون له التحية.. مؤسس 73 مؤرخين يروي قصص الشهداء في يوم الشهيد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

كشف أحمد زايد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين عددا من بطولات شهداء الجيش المصري منذ حرب 48 وحتى اليوم.

وتحدث زايد في لقاء بث مباشرة عبر صفحة مصراوي على فيسبوك عن قصة الشهيد الذي أدي الإسرائيليون له التحية العسكرية، والشهيد الذي حارب جنود الاحتلال وحيدا منعهم من الاستيلاء على موقع استراتيجي.

وقال زايد في حواره مع موقع مصراوي بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد إن معركة الوعي ضرورة لتعريف الأجيال ببطولات الجيش المصري في مواجهة حروب الجيل الرابع التي تستهدف مصر.