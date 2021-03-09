سهم "تسلا" الأمريكية يخسر ربع قيمته

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بعدما بلغ الذروة في شهر يناير الماضي

خسر سهم شركة "تسلا" الأمريكية نحو ثلث قيمته منذ بداية شهر فبراير الماضي، وسجل السهم، أمس الاثنين، تراجعاً بنحو 6%، بعدما كان قد بلغ الذروة في يناير الماضي.

ووفقاً لمواقع تتابع تداولات بورصة نيويورك؛ فقد أغلق سهم "تسلا" تعاملات أمس، على انخفاض نسبته 5.85%، عند 563 دولاراً.

وتم تداول السهم في مطلع شهر فبراير الماضي عند 840 دولاراً، ممّا يعني أن سهم "تسلا" تراجع منذ ذلك الوقت بنسبة 33%.

وسجّل سهم "تسلا" مستوى الذروة في 26 يناير الماضي، حيث بلغ 883.09 دولاراً للسهم.

شركة تسلا الأمريكية