أخبار عاجلة

8 الصبح - محمد علاء الدين : بحب أدخل مع زوجتي المطبخ أساعدها و هاستمرعلى كده حتى بعد إنجاب الأطفال -
8 الصبح - أحمد وهاجر: متجوزين من 10 سنين ولما تبقى في الشغل بحضرالأكل واغسل المواعين وبحب اساعدها -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 14/3/2021 -
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس" -
اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار -
تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير -
جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 -
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
​قبل حلول الصيف.. اعمل صيانة للتكييف في 4 خطوات لتجنب زيادة الفاتورة -
وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديثات أصدرتها "أبل"

Print
المركز قدّم توصيته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها شركة أبل؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.

وذكر المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، وأوصت الشركة بتحديث المنتجات المستهدفة إلى نسخ أخرى.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة؛ حيث أصدرت أبل توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي:

https://support.apple.com/en-us/HT201222

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس"

"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس"

اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار

اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار

تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير

تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير

"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية

"آل مداوي" ينال الدكتوراه في الأمن السيبراني من جامعة ميرماونت الأمريكية

شبكة عيون الإخبارية