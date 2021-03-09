أخبار عاجلة

8 الصبح - محمد علاء الدين : بحب أدخل مع زوجتي المطبخ أساعدها و هاستمرعلى كده حتى بعد إنجاب الأطفال -
8 الصبح - أحمد وهاجر: متجوزين من 10 سنين ولما تبقى في الشغل بحضرالأكل واغسل المواعين وبحب اساعدها -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 14/3/2021 -
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس" -
اصطاد سمكة نادرة بعد أن أكلها مع أصدقائه اكتشف أن سعرها 2.6 مليون دولار -
تشمل محافظات عدة.. "الوطني للأرصاد": عوالق ترابية على عسير -
جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 -
"السكك الحديدية" تعلن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
​قبل حلول الصيف.. اعمل صيانة للتكييف في 4 خطوات لتجنب زيادة الفاتورة -
وسائل إعلام ليبية : قصف جوي مجهول يستهدف مدينة أوباري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

: القبض على متحرش بطفلة.. وتحية لـ"المرأة" التي واجهته

Print
بعد انتشار رصد الواقعة

مصر: القبض على متحرش بطفلة.. وتحية لـ

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بشجاعة سيدة واجهت متحرشاً بطفلة صغيرة عند مدخل إحدى العمارات في حي المعادي في محافظة القاهرة.

وكان رواد منصات التواصل قد تداولوا فيديو وُصِف بـ"المقزز" لشخص يرتدي بدلة أنيقة، وقد أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

ويظهر في الفيديو خروج سيدة يبدو أنها شاهدت ما يحدث في كاميرا المراقبة، لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة، لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر هو أنه لم يرتكب أي شيء، وأمام مواجهة السيدة له وإشارتها لكاميرا المراقبة، تهرّب الرجل من المواجهة وسار بعيداً.

وقد أثار ذلك المقطع المصور حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري وتصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على ذلك الرجل وتقديمه للعدالة بأسرع وقت.

ولاحقاً، أكدت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت بالفعل من القبض على (م.ج) الذي يظهر في الفيديو، وهو متزوج ولديه طفلان، ويعمل في إحدى شركات المقاولات والبناء.

ونوهت التقارير إلى أنه جرى إيداع المتهم قسم شرطة المعادي؛ تمهيداً لعرضه على النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق.


وقد أشاد العديد بشجاعة المرأة التي تصدت لذلك المتحرش، إذ وصفتها المغردة علياء أمير بأنها بطلة في اليوم العالمي للمرأة.

وقالت فتاة تدعى "كندا": "نحن فخورون بك أيتها البطلة".

مصر بطفلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

(من مصر | حلقة خاصة عن ذكرى رحيل المطرب شفيق جلال وحوار مع الدكتور علي جمعة (كاملة

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | هل بداية الإيمان تكون من العقل أم القلب؟ د. علي جمعة يجيب

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يوضح دور العقل في إدراك الحقيقة

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

من مصر | د. علي جمعة يتحدث عن نظرية الشك الديكارتي والفرق بين الشك الحياتي والمنهجي

شبكة عيون الإخبارية