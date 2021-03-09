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محكمة في تونس تقضي بسجن صهر بن علي 10 أعوام

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محكمة في تونس تقضي بسجن صهر بن علي 10 أعوام محكمة في تونس تقضي بسجن صهر بن علي 10 أعوام

مصراوي Masrawy

01:04 م الثلاثاء 09 مارس 2021

وكالات:

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الثلاثاء، أن محكمة تونسية قضت بسجن بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عشرة أعوام بتهمة الفساد.

كما حكمت المحكمة بالسجن ثمانية أعوام على سامي الفهري مالك قناة الحوار التلفزيونية في القضية نفسها.

وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.

ورفض القضاء الفرنسي في يناير الماضي، ترحيل بلحسن الطرابلسي، إلى بلده بسبب ما اعتبره وجود "خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".

واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس آن بروفانس (جنوب)، أن هناك "خطراً فعلياً لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".

وخلال ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، هرب بلحسن الطرابلسي إلى كندا التي غادرها عام 2016، إثر رفض أوتاوا طلبه للحصول على اللجوء السياسي.

وأوقف في فرنسا في مارس 2019، حيث اتهم بـ«غسل الأموال في عصابة منظمة واستخدام وثائق إدارية مزورة"، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.

وكان الطرابلسي قدم ملفاً عام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.

وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21 في المائة من أرباح القطاع الخاص التونسي عام 2010، وفق "البنك الدولي".

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