إيران تحث الولايات المتحدة على "عدم وضع عقبات أمام المسار الدبلوماسي"

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مصراوي Masrawy

طهران- (د ب أ):

حث المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الثلاثاء، الإدارة الأمريكية على العودة للاتفاق النووي لبلاده دون أي شروط، و"ألا تضع العقبات أمام المسار الدبلوماسي".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) قوله إن الاتفاق "إنجاز وطني". وأضاف :"رغم أن هناك مجنونا انسحب منه (في إشارة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب) فإننا نأمل أن تنتهي هذه الظروف بأسرع وقت ممكن".

وقال إن بلاده مستعدة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة، معتبرا أن عدم حدوث ذلك حتى الآن يرجع إلى "عدم استعداد الإدارة الأمريكية".

كانت إدارة الرئيس ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.