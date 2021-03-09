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وزير الطاقة الإسرائيلي يصل القاهرة لحضور منتدى غاز شرق المتوسط

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وزير الطاقة الإسرائيلي يصل القاهرة لحضور منتدى غاز شرق المتوسط وزير الطاقة الإسرائيلي يصل القاهرة لحضور منتدى غاز شرق المتوسط

مصراوي Masrawy

01:17 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:
وصل يوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات، يشارك خلالها في فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يضم دول والأردن وفلسطين واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن الوزير الإسرائيلي وصل قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة من لارناكا، ورافقه على نفس الطائرة الخاصة ناتشا فيليدس وزيرة الطاقة في قبرص؛ حيث تبحث الفعاليات كيفية تفعيل مشروعات طاقة دولية ترتبط بالمنطقة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المتوقع أن تشهد الفعاليات توقيع بعض الدول على مذكرات تفاهم في مجال الطاقة؛ من بينها مذكر تفاهم بين قبرص واليونان وإسرائيل؛ لمد كابل الطاقة الكهربائية البحري الأوروبي- الآسيوي، حيث يربط هذا الكابل بين شبكات كهربائية إسرائيلية وقبرصية ويونانية، وهو مصمم بقدرة 1000- 2000 ميغاواط، وطوله 1,500 كم، وسيوضع على عمق حتى 2000 متر في البحر.

وتناقش فعاليات المنتدى، التي تعقد لأول مرة بعد المصادقة على المنتدى كمنظمة دولية، طلبات انضمام دول جديدة إلى المنتدى.

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