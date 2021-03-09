البابا تواضروس يترأس قداس الذكرى الخمسين لرحيل البابا كيرلس (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالى:

بدأت منذ قليل صلوات قداس ذكرى مرور 50 عامًا على نياحة (وفاة) البابا كيرلس السادس، البابا الـ(116) من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط.

يرأس صلاة القداس الإلهي قداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور لفيف من أساقفة المجمع المقدس ومجمع رهبان الدير، حيث تعد الذكرى هذا العام بمثابة اليوبيل الذهبي لرحيله، فضلاً عن مجئ المناسبة في ظل اجتماعات أعضاء المجمع المقدس ورسامة أساقفة جدد.

وتفقد البابا تواضروس عقب وصوله للدير، حائطًا تذكاريًا يحمل العديد من صور الراحل البابا كيرلس، وقام الأنبا كيرلس آفا مينا رئيس دير الشهيد مارمينا بشرح تفاصيلها ومناسباتها للبابا، فيما تفقد البابا مزار البابا كيرلس الذي يحوي جسده وقام بتقبيله، ثم توجه لبدء صلوات القداس الإلهي.

يأتي هذا فيما استعدت طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة لاستقبال الزوار تزامنًا مع ذكرى اليوبيل الذهبي، حيث اتخذت طاحونة للبابا كيرلس السادس عدة إجراءات احترازية، حيث يجرى التعقيم لجميع الأماكن بالطاحونة بشكل مستمر، كما يتم قياس درجة حرارة الزائرين بالكواشف الحرارية، والمرور ببوابات التعقيم قبل الدخول، كما يقوم فريق خدام النظام والكشافة بالتشديد على ارتداء الكمامة واستخدام المواد المطهرة وأدوات الوقاية، والالتزام بالقواعد والعلامات الإرشاديه لتنظيم دخول وخروج الزائرين، لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان.

وتم وضع رمز الـ 50 أعلى الطاحونة وتم تزيين الكنيسة والطاحون بالعيد الخمسون ، وشاركت الكشافة الكنيسة فى تنظيم الزيارات خلال الايام الماضية ووضعت اجراءات احترازية لتنظيم الاحتفال اليوم الثلاثاء .

وتوفى البابا كيرلس في 9 مارس من عام 1971، ونقل جثمانه في احتفال مهيب لدير الشهيد مارمينا العجائبى، وفقا لوصيته، وبعد 43 عاماً على رحيله وبالتحديد في 2013 منحه المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني لقب "قديس"، ليعطي الاعتراف محبيه إمكانية بناء الكنائس باسمه.