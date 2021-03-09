"الخطاب وجمالياته".. محاضرة افتراضية في أدبي الأحساء لـ"الطرابلسي"

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ينظّم النادي الأدبي بالأحساء، مساء الأربعاء المقبل، محاضرة عبر تطبيق "زووم"، عن الخطاب وجمالياته للأستاذ الدكتور محمد الهادي الطرابلسي، الناقد العربي المعروف أستاذ الأسلوبية في الجامعة التونسية، وذلك ضمن برامج أدبي الأحساء الافتراضية.

وتدير هذه المحاضرة الدكتورة ميساء زهدي الخواجا، أستاذ الأدب والنقد المشارك في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود.

وستقام المحاضرة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة، وسيكون الرابط متاحاً على تطبيق النادي وحساباته عبر منظومة الهواتف الذكية.

ويسعد النادي بدخول المهتمين وطلاب وطالبات الدراسات العليا في هذا التخصص.النادي الأدبي بالأحساء