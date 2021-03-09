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رئيس جامعة الطائف يدشّن مركز لقاحات "كورونا"

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رئيس جامعة الطائف يدشّن مركز لقاحات "كورونا" رئيس جامعة الطائف يدشّن مركز لقاحات "كورونا"
لمنسوبي الجامعة وذويهم.. من 8 صباحاً حتى 4 مساءً

رئيس جامعة الطائف يدشّن مركز لقاحات

دشّن رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري؛ اليوم، مركز لقاحات "كوفيد-19" الخاص بتقديم اللقاحات لمنسوبي جامعة الطائف وذويهم، لينطلق المركز بشكل فعلي في تقديم الجرعات بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي.

يُذكر أن المركز يقع في مبنى رقم 3 داخل الفرع الرئيس بالحوية، ويستقبل المراجعين يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً من خلال ثماني عيادات لتقديم اللقاحات.

ويستهدف استقبال أكثر من 50 مراجعاً يومياً، وفق أفضل المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية، من خلال التسجيل وحجز المواعيد عبر المنصة الصحية الخاصة بجامعة الطائف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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