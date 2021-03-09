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الفلبين ترفع التأهب لبركان "تال" إلى ثاني أعلى مستوى

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الفلبين ترفع التأهب لبركان "تال" إلى ثاني أعلى مستوى الفلبين ترفع التأهب لبركان "تال" إلى ثاني أعلى مستوى

مصراوي Masrawy

12:52 م الثلاثاء 09 مارس 2021

مانيلا- (د ب أ):

رفع علماء فلبينيون، الثلاثاء، مستوى التأهب لثاني أكثر بركان نشاطا في البلاد، بعد أن أظهر علامات على زيادة الاضطراب البركاني.

ووضع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل بركان "تال" الذي يوجد في إقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا، عند ثاني أعلى مستوى للتأهب.

وقال المعهد في نشرة له: "يعني ذلك أن هناك نشاطا محتملا للصخور البركانية، قد يؤدي أو لا يؤدي إلى حدوث ثوران بركاني".

ولم يوصى بعد بإجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان، إلا أنه قد تم توجيه النُصح لوحدات المحلية بتعزيز خطط الطوارئ في حال حدوث المزيد من الاضطرابات البركانية.

وقام المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بمراقبة انتفاخ الأرض وارتفاع درجة حرارة المياه في بحيرة الفوهة وحدوث عشرات الزلازل البركانية.

وكانت آخر مرة ثار فيها بركان "تال" في 12 يناير من عام 2020، مما أجبر أكثر من 376 ألف شخص على الفرار من منازلهم في البلدات المجاورة

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