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توضح حقيقة ارتفاع الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض

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الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض توضح حقيقة ارتفاع الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض

مصراوي Masrawy

12:56 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ارتفاع الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض غير صحيح.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له اليوم أنه تواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلو إلى نحو 8 جنيهات بالمنافذ التموينية، مع توافر مخزون استراتيجي منه، كما يوجد تعاقدات حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتي الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

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