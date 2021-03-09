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تخطّت أمريكا.. ألمانيا في وصافة تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة

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تخطّت أمريكا.. ألمانيا في وصافة تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة تخطّت أمريكا.. ألمانيا في وصافة تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة
بفضل نمو بـ264% بعد تسجيل 395 ألف سيارة خلف الصين المتصدرة

تخطّت أمريكا.. ألمانيا في وصافة تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة

تخطت ألمانيا الولايات المتحدة لتحل ثانياً لأكبر سوق للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي بفضل نمو بـ 264% بعد تسجيل 395 ألف سيارة متفوقة على أمريكا التي سجلت 322 ألف سيارة جديدة.

ولا تزال الصين أكبر سوق في العالم بـ 1.25 مليون تسجيل جديد على الرغم من أنها سجلت نمواً ضئيلاً.

وبحسب "د. ب. أ" ارتفعت التسجيلات الجديدة في جميع أنحاء العالم للسيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 38% لتصل إلى 3.18 مليون. ويصل إجمالي عدد هذا النوع من السيارات في العالم 10.9 مليون سيارة.

وقال فريتيوف شتايس عضو مجلس الإدارة التنفيذي في المركز "يتطور سوق السيارات الكهربائية بشكل واعد جداً في العديد من البلدان وخاصة في الاتحاد الأوروبي".

وكان أداء صناعة السيارات الألمانية جيداً كما يتضح من البيانات المستمدة من أكبر 19 سوقاً للسيارات الكهربائية والهجينة.

وعلى مستوى الشركات المصنعة تحرز "تيسلا" تقدماً أكبر بـ500 ألف تسجيل جديد يليها "فولكس فاجن" ارتفاعاً من المرتبة السادسة بتسجيل 422 ألف سيارة كهربائية وهجينة. واستقرت "بي إم دبليو" عند المركز الرابع بـ193 ألف تسجيل جديد وتحسنت "دايملر" إلى المركز السادس بـ163 تسجيلاً جديداً.

ألمانيا سوق للسيارات الكهربائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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