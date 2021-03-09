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أمانة جدة تُغلق 110 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

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أمانة جدة تُغلق 110 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية أمانة جدة تُغلق 110 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية
بعد تنفيذ 4466 جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

أمانة جدة تُغلق 110 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية

نفّذت أمانة محافظة جدة والبلديات التابعة لها، أمس، 4466 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 110 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 173 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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