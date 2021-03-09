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: إعلان جمهورية جديدة بافتتاح العاصمة الإدارية

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السيسي: إعلان جمهورية جديدة بافتتاح العاصمة الإدارية : إعلان جمهورية جديدة بافتتاح العاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

12:13 م الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح رسالة للمسئولين، بشأن الافتتاحات المتوقعة للمدن الجديدة هذا العام- إذا سمحت ظروف مواجهة كورونا- بضرورة الاستعداد الجيد للافتتاحات.

وأضاف في كلمته بالندوة الثقيفية الـ33: بقول للدولة إذا كان المفروض نفتتح المدن الجديدة، واضطرينا نأجل عام كامل عشان الجائحة، وإذا كانت الظروف تسمح لهذا الأمر فلنعد الاستعداد الجيد لهذه الأمور.. ميلاد دولة جديدة بافتتاح العاصمة الجديدة، إعلان جمهورية تانية، مش سايبين لا القاهرة ولا الصعيد ولا إسكندرية ولا المحافظات، أرجو نستعد كلنا لهذا الحدث الكبير، من أول أسوان لغاية العلمين والمنصورة ورشيد، الموضوع مش مباني، ده تطور كبير، هنعلن إعلان الجمهورية الجديدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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