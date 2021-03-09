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بعد واقعة "طفلة المعادي".. برلمانية تطالب بتعديل عقوبات هتك العرض والتحرش

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بعد واقعة "طفلة المعادي".. برلمانية تطالب بتعديل عقوبات هتك العرض والتحرش بعد واقعة "طفلة المعادي".. برلمانية تطالب بتعديل عقوبات هتك العرض والتحرش

مصراوي Masrawy

11:43 ص الثلاثاء 09 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

طالبت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بتعديل عقوبات هتك العرض والتحرش لتشمل الأطفال أيضًا، وذلك بعد واقعة طفلة المعادي التي تداولتها السوشيال ميديا.

وقالت صبورة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن حادثة طفلة المعادي منظورة أمام القضاء، لكن لا بد من تعديل القانون لأن جريمة التحرش وهتك عرض طفلة في حد ذاتها غير آدمية، ولا بد أن تكون لها عقوبة خاصة مغلظة.

وتابعت النائبة: "هناك أمثلة عديدة حدثت من قبل، لذا لا بد من وجود ضوابط أكثر لمنع هذه الظواهر".

وطالبت صبورة ومجلس النواب بتقديم تعديلات على قانون العقوبات وكل مواد التحرش وهتك العرض وتغليظ العقوبات، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة، خصوصًا أن كل فترة تقع حادثة ولا يبالي المتحرشون من تكرارها.

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