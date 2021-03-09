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توثيق النمر الأسود في فيفاء.. "الحياة الفطرية" يكشف الحقيقة

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توثيق النمر الأسود في فيفاء.. "الحياة الفطرية" يكشف الحقيقة توثيق النمر الأسود في فيفاء.. "الحياة الفطرية" يكشف الحقيقة
توضيح جاء عقب المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي

توثيق النمر الأسود في فيفاء..

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي عن توثيق النمر الأسود بمحافظة فيفاء بجازان، غير صحيح.

وقال المركز اليوم: المقطع المتداول مصوّر خارج المملكة.

ووفق "ويكيبيديا"، يعد النمر الأسود نوعاً من النمور له طفرة لونية يسبّبها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور واليغاور ويسمّى خطأ أحياناً من بعض العامة فهد أسود؛ وذلك بسبب التداخل الموجود حالياً في المسميات للقطط الكبيرة.

والنمر الأسود أو (Black Leopard) ما هو إلا نمر (leopard) عادي لكن سلالته لها جينة سوداء كالبيضاء في الببر والأسود، وإذا سلط عليه الضوء نجد الورديات ظاهرة، أما من بعيد فيظهر أسود تماماً ولا تظهر الورديات وهذا ما لا يعرفه كثيرون، وهو يعيش في مناطق الغابات الكثيفة التي تساعده على التخفي لاصطياد فرائسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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